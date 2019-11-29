زعيم المعارضة يوقف الإضراب عن الطعام بعد فقدانه الوعي

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أنهى رئيس حزب كوريا الحرة "هوانغ كيو آن" اليوم الجمعة الإضراب عن الطعام.وكان قد تم نقل"هوانغ" إلى المستشفى أمس الخميس بعد أن فقد وعيه في اليوم الثامن من إضرابه عن الطعام، مطالبا الحكومة بتجديد اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان وسحب الحزب الديمقراطي الحاكم مشروعات قوانين المسار السريع.وقالت المتحدثة باسم الحزب المعارض الرئيسي "تشون هي كيونغ" في بيان لها إن أسرة "هوانغ" والأطباء وزملاءه في الحزب حثوه جميعا على إنهاء الإضراب عن الطعام، بسبب القلق من تدهور صحته.وأضافت أن "هوانغ" سيواصل بذل كل مساعيه لمقاومة محاولة تمرير مشروعات القوانين على المسار السريع.وقالت إن "هوانغ" دعا نائبتي البرلمان للحزب "شين بو را" و"تشونغ مي كيونغ" اللتين بدأتا إضرابا عن الطعام أمام مقر الرئاسة الكورية بعد نقله إلى المستشفى، إلى التوقف عن إضرابهما عن الطعام والمشاركة في المقاومة.