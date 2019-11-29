كوريا تتبرع ب5 ملايين دولار للصندوق الدولي الخاص بمكافحة الأمراض المعدية

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قالت وزارة الخارجية الكورية أمس الخميس إن الحكومة الكورية وقعت اتفاقية مع الصندوق الدولي الخاص بمكافحة الأمراض المعدية، للتبرع بخمسة ملايين دولار، لتخصيصها في مكافحة الأمراض المعدية، منها الإيدز والسل وملاريا.وكانت حكومة سيول قد تبرعت منذ عام 2017، ب7.5 مليون دولار للصندوق الدولي، وتخطط للتبرع بخمسة وعشرين مليون دولار خلال عامي 2020 و2022.وقد تم تأسيس الصندوق الدولي عام 2002 لجمع التبرعات المالية لتخصيصها في الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية.وتم اختيار كوريا الجنوبية دولة عضوا في المجلس التنفيذي للصندوق في العام الماضي.