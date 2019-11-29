محاكمة قبطان العبارة المجرية بعد 6 أشهر من حادث غرق قارب سياحي

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من المقرر أن يمثل قبطان عبارة سياحية مجرية أمام المحكمة بعد مرور 6 أشهر من حادث اصطدام العبارة التي كان يقودها، مع قارب سياحي في شهر مايو الماضي في نهر الدانوب في العاصمة المجرية بودابست، مما أسفر عن انقلاب القارب ومقتل 25 سائحا من الكوريين كانوا على متنه.وذكرت وسائل الإعلام في المجر أن النيابة العامة المجرية وجهت اتهامات ضد قبطان العبارة أمس الخميس بالعرقلة غير المتعمدة لحركة العبور بالمياه وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذهم، مما تسبب في وفاة عدد كبير من الركاب.وقالت النيابة العامة المجرية إن قبطان العبارة السياحية أهمل واجبه ولم يركز على قيادة العبارة خلال الدقائق التي سبقت وقوع الحادث.وفي حال اعتراف المحكمة بالتهم الموجهة إليه، فمن المتوقع أن يتم إصدار حكم بسجنه لمدة أقصاها 11 عاما.