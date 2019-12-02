توقعات بوصول نمو الاستهلاك الخاص في كوريا لأقل مستوى في 6 سنوات

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من المتوقع أن يصل نمو الاستهلاك الخاص في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوياته خلال ست سنوات في عام 2019، حيث تباطأ النمو الاقتصادي نتيجة لانخفاض الصادرات والاستثمارات.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري أمس الأحد، من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص في البلاد بنسبة 1,9% على أساس سنوي في عام 2019، وسوف يكون هذا النمو هو الأبطأ منذ عام 2013، عندما وصل إلى 1,7%.وقال التقرير إنه بالنظر إلى أن الاستهلاك الخاص في العام الماضي قد زاد بنسبة 2,8% على أساس سنوي، فمن المتوقع أن تشهد البلاد انكماشًا قدره 0,9% في نمو الاستهلاك الخاص هذا العام، وهو أكبر من الانكماش المتوقع البالغ 0,7% في النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام.وأشار التقرير أيضا إلى أنه نتيجة لتباطؤ الصادرات والاستثمارات، فقد قرر البنك المركزي تخفيض توقعاته للنمو في الأسبوع الماضي لهذا العام إلى 2%، أي أقل بمقدار 0,7% مقارنة بالنمو في العام الماضي البالغ 2,7%.