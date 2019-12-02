تصاعد التوتر في البرلمان بشأن مشروعات القوانين الرئيسية

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تصاعد التوتر في البرلمان الكوري بعد أن تقدم حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي بطلب لتعطيل 199 مشروع قانون، يوم الجمعة الماضي، من أجل منع إجراء تصويت برلماني على مشروعات قوانين الإصلاح المثيرة للجدل. وانتقد زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "لي إين يونغ" بشدة تحرك الحزب المعارض، وأدان هذا التحرك خلال مؤتمر صحفي في البرلمان أمس ووصفه بأنه "عنف سياسي يهدف إلى شل البرلمان". كما أعلن "لي" أن سياسة المفاوضات قد انتهت، وقال إن حزب "كوريا الحرة" لم يهتم بالشعب على الإطلاق وأنه أغلق باب الحوار من خلال تقديم طلب تعطيل مشروعات القوانين. وأضاف "لي" أن الجهود المبذولة للسعي إلى الحوار والمفاوضات مع حزب "كوريا الحرة" تبدو بلا معنى، متعهداً بمتابعة إصدار سريع لقوانين الإصلاح الرئيسية بالتعاون مع الأحزاب الأخرى والقوى السياسية التي تسعى إلى الإصلاح. وفي هذه الأثناء، اقترح "أوه شين هوان" زعيم التكتل البرلماني لحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير على كل من الحزب الديمقراطي وحزب "كوريا الحرة" أن يعقدا جلسة برلمانية عامة اليوم الاثنين لتمرير مشروعات القوانين الرئيسية المرتبطة بحياة الناس أولاً، بما في ذلك مراجعة قانون المرور على الطرق الذي يركز على تعزيز سلامة الأطفال في المناطق المدرسية. واقترح "أوه" أن تعقد الأحزاب السياسية مفاوضات لمدة أسبوع من أجل تضييق الخلافات حول مشروعات القوانين على المسار السريع الخاصة بالإصلاحات الانتخابية والقضائية.