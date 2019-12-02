سيول تحتل المرتبة 7 في الترتيب العالمي لمؤشر قوة المدن

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وفقًا لمؤشر "غلوبال باور سيتي" الذي يقيس قدرة المدن الرئيسية على جذب الناس والاستثمارات حول العالم، والذي يصدره معهد الاستراتيجيات الحضرية في مؤسسة "موري ميموريال" في العاصمة اليابانية طوكيو، احتفظت العاصمة الكورية سيول بالمركز السابع للسنة الثانية على التوالي في الترتيب السنوي الذي يقيّم القدرة التنافسية الشاملة للمدن حول العالم. وقد احتلت عاصمة كوريا الجنوبية المرتبة السابعة في عام 2011، ثم انتقلت إلى المرتبة السادسة في العام التالي، وبعد ذلك احتفظت بنفس المركز خلال السنوات الخمس التالية، قبل أن تتراجع إلى المركز السابع في عام 2018. وحصلت سيول على تقييمات أعلى في مجال البحث والتطوير، حيث احتلت المرتبة الخامسة، لكنها احتلت المرتبة الأقل في فئتيْ الاقتصاد والبيئة الطبيعية، حيث جاءت في المرتبتين الـ22 والـ34 على التوالي. وجاءت مدينة لندن البريطانية في مؤشر هذا العام كأقوى مدن العالم، وتلتها نيويورك ثم طوكيو وباريس وسنغافوره. ويذكر أن المؤشر يقيم ويصنف المدن الرئيسية وفقًا لقدرتها "المغناطيسية"، أي قوتها الشاملة وقدرتها على جذب الأشخاص ورؤوس الأموال والمؤسسات من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال قياس ست وظائف، هي: الاقتصاد، والبحث والتطوير، والتفاعل الثقافي، والعيش، والبيئة، وإمكانية الوصول.