وفاة مسؤول رئاسي سابق مرتبط بفضيحة سياسية

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تم العثور على محقق كان يعمل في المكتب الرئاسي ميتاً يوم أمس الأحد، وسط التحقيقات في مزاعم حول تدخل المكتب الرئاسي في الانتخابات البلدية التي أجريت في العام الماضي.وقد تم العثور على المسؤول، الذي أرسلته النيابة العامة إلى مكتب الشؤون المدنية، ميتاً في المكتب في جنوب سيول، وقد ترك رسالة لعائلته، وتعمل الشرطة حاليا على تحديد سبب الوفاة بالضبط.ويُعتقد أن هذا المسؤول متورط في مزاعم بأن المكتب الرئاسي أمر الشرطة في الفترة التي سبقت انتخابات بلدية مدينة "أولسان" في يونيو من عام 2018، بإجراء تحقيقات مع مساعدي رئيس بلدية "أولسان" آنذاك "كيم كي هيون".وقد خسر "كيم"، وهو عضو في حزب معارض، الانتخابات أمام مرشح الحزب الحاكم "سونغ تشول هو"، الذي يعتبر صديقا للرئيس "مون جيه إين" منذ 30 عامًا.وكان من المقرر أن يمثل المحقق، الذي عمل في مكتب المساعد الرئاسي السابق للشؤون المدنية "بيك وان أو"، لتحقيقات النيابة العامة في مكتبها في سيول فى الساعة السادسة من مساء اليوم.