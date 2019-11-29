استمرار الخلافات الحزبية حول مشروعات قوانين الإصلاح الرئيسية

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من المرجح أن يفوّت البرلمانُ الكوري الموعدَ النهائي، اليوم الاثنين، لتمرير ميزانية العام القادم، حيث لا تزال الخلافات قائمة بين الأحزاب السياسية بشأن مشروعات قوانين الإصلاحات الإنتخابية والقضائية على المسار السريع. ومن جانبه انتقد الحزب الديمقراطي الحاكم أمس الأحد بشدة حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي لتقدمه بطلب تعطيل 199 مشروع قانون يوم الجمعة الماضي من أجل منع إجراء تصويت برلماني على مشروعات الاصلاح على المسار السريع. وحذر الحزب الحاكم من أنه ما لم يتراجع الحزب المعارض عن هذه الخطوة، فإنه سيسعى لتجاوز المعارضة وإقرار التشريعات على المسار السريع، وكذلك مشروع قانون ميزانية العام القادم، مع الأحزاب الأخرى. وفي المقابل، قال الحزب المعارض الرئيسي إنه يحق له استخدام طلب التعطيل من أجل منع تمرير مشروع قانون محدد يعارضه، واتهم الحزب الديمقراطي الحاكم بعرقلة ممارسة مشروعة لحقوق أحزاب المعارضة. كما قرر حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي أن يقدم طلبًا بإجراء تحقيقات برلمانية في مزاعم التدخل في انتخابات بلدية مدينة "أولسان" العام الماضي من أجل إفشال المرشح المعارض آنذاك "كيم كي هيون". ومن جانبه اقترح "أوه شين هوان" زعيم التكتل البرلماني لحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير، أمس الأحد، عقد جلسة عامة اليوم الاثنين لتمرير مشروعات القوانين الرئيسية المرتبطة بمعيشة الشعب، بما في ذلك التشريعات ذات الصلة بتعزيز السلامة المرورية في المناطق المدرسية. وما زال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم عقد مثل تلك الجلسة العامة اليوم الاثنين، وذلك بسبب الخلافات الحادة بين الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي.