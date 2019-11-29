طائرة استطلاع أمريكية تحلّق فوق شبه الجزيرة الكورية

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حلّقت طائرة استطلاع أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية بعد يومين من إجراء اختبار على قاذفة صواريخ بواسطة كوريا الشمالية.ووفقا لمواقع خاصة على الإنترنت تقوم بتعقب الطائرات، أمس الاحد، تم رصد طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "يو -2 إس" على ارتفاع يبلغ حوالي 15 ألفا و240 مترا فوق منطقة سيول الحضرية، وشمال مقاطعة "كانغ وان"، والمنطقة الوسطى من مقاطعتيْ "تشونغ تشُنغ"، أول من أمس السبت.ومن المعتقد أن تلك الطائرة كانت تفحص الأنشطة التي تجري على الخطوط الأمامية لكوريا الشمالية.وقبل اختبار كوريا الشمالية لقاذفة صواريخ متعددة ضخمة يوم الخميس الماضي، حلقت عدة طائرات مراقبة أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية فيما يبدو أنه عملية استطلاع متقدمة بشأن تحركات كوريا الشمالية.