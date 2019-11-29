وزير التوحيد: هناك مجالات واسعة للتعاون بين الكوريتين

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قال وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "كيم يون تشول" إنه سيقوم بتوسيع آفاق التعاون بين الكوريتين لتشمل مجالات مختلفة غير الرحلات السياحية إلى منتجع جبل كوم كانغ، مشيرا إلى أن هناك مجالات عدة يمكن من خلالها تحقيق التعاون بين الكوريتين طالما تستيجب كوريا الشمالية بشكل إيجابي.جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير "كيم" في منتدى نظمه نادي "كوان هون" للصحفيين اليوم الاثنين في المركز الصحفي بسيول، حيث أكد على أهمية توسيع مجالات التعاون بين الكوريتين.كما أكد الوزير على أهمية تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب من أجل تنمية العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشكل لا رجعة فيه.وفيما يتعلق بمطالبة بيونغ يانغ بإزالة المنشآت السياحية الكورية الجنوبية داخل منتجع جبل كوم كانغ، قال الوزير "كيم" إن المشاورات جارية بين الكوريتين بشأن تلك القضية، لكنه أضاف أنه لم يتم حتى الآن تضييق الفجوة، في وجهتي نظر الجانبين.وقال إن حكومة سيول لا تزال تتمسك بموقفها الداعي إلى حل القضايا العالقة بين الكوريتين من خلال الحوار، مؤكدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الكورية التي عقدت في شهر سبتمبر من العام الماضي في بيونغ يانغ والخاص باستئناف الرحلات السياحية إلى جبل كوم كانغ، مازال قائما.ودعا الوزير "كيم" كلا من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى مواصلة المفاوضات النووية بينهما بطريقة أكثر مرونة.