أسعار المستهلك تسجل ارتفاعا لأول مرة منذ 4 أشهر

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سجلت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية أول ارتفاع لها منذ 4 أشهر.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، بلغ مؤشر أسعار المستهلك 104.87 نقطة في شهر نوفمبر الماضي، بزيادة نسبتها 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار المستهلك ارتفاعا منذ شهر يوليو الماضي.وكان معدل ارتفاع أسعار المستهلك قد سجل نسبة 0% في أغسطس، ونسبة سالبة في سبتمبر، فيما بلغ نسبة 0% في أكتوبر الماضي.ويرجع السبب في ارتفاع أسعار المستهلك في البلاد إلى ارتفاع رسوم المرافق العامة وأسعار الخدمات وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية والنفطية.وشهدت رسوم الكهرباء والمياه والغاز ارتفاعا بنسبة 1.5%، فيما شهدت أسعار الخدمات الفردية ارتفاعا بنسبة 1.6%.وانخفضت أسعار المنتجات الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية بنسبة 2.7% في نوفمبر بعد أن كانت نسبة الانخفاض عند مستوى 3.8% في شهر أكتوبر الماضي.أما أسعار المنتجات النفطية، فانخفضت بنسبة 4.8% في نوفمبر بعد أن كانت عند مستوى 7.8% في أكتوبر الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن معدل ارتفاع أسعار المستهلك يقل عن 1% للشهر الحادي عشر على التوالي منذ شهر يناير الماضي .