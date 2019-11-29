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تم رصد طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية منذ إطلاق كوريا الشمالية مقذوفين للصواريخ المتعددة ذات العيار الضخم جدا.وطبقا لموقع "إيركرافت سبوتس" المتخصص في رصد الطائرات المدنية على الإنترنت اليوم الاثنين، حلقت طائرة استطلاع أمريكية من طراز "آر سي - 135 دبليو" فوق عاصمة كوريا الجنوبية سيول وضواحيها على ارتفاع تبلغ حوالي 9500 متر.وكانت طائرة استطلاع أمريكية أخرى من طراز "يو - 2 إس" قد حلقت فوق ضواحي العاصمة سيول ومقاطعتي "كانغ وان" و"تشونغ تشنغ" يوم الثلاثين من شهر نوفمبر الماضي، أي بعد يومين من إجراء بيونغ يانغ اختبارا على قاذفات للصواريخ المتعددة، على ارتفاع بلغ حوالي 15 ألفا و240 مترا.وجاء تحليق طائرات الاستطلاع الأمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية، ضمن إجراءات المراقبة الأمريكية على تحركات الجيش الكوري الشمالي، خاصة قبل وبعد اختبار قاذفات الصواريخ المتعددة الضخمة.وكان الشمال قد قام بتجربة إطلاق ذخائر للمدفعيتين من وحدة عسكرية في جزيرة "تشانغ رين" يوم الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، وهو ما تسبب أيضا في زيادة نسق تحليق طائرات استطلاع أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية.