جولة جديدة من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن هذا الأسبوع

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من المقرر عقد جولة أخرى من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال اليومين القادمين في واشنطن، بعد أسبوعين من انتهاء الجولة السابقة في سيول دون التوصل إلى اتفاق.ومن المتوقع أن تكون مفاوضات واشنطن المرتقبة صعبة، نظرا لتمسك الولايات المتحدة بموقفها الداعي إلى زيادة كبيرة في حصة كوريا الجنوبية من تكاليف الدفاع.ومن جهة ثانية، سيشارك الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي ستعقد في لندن غدا الثلاثاء ولمدة يومين، حيث من المتوقع أن يفرض ضغوطا على الدول الأعضاء لزيادة حصتها من تكاليف الدفاع.وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس "ترامب" يعتقد أنه يتعين على الدول الأعضاء في الحلف زيادة إنفاقها على ميزانية الحلف.وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في الناتو قد اتفقت على تخفيض مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية تشغيل الحلف الأطلسي من 22% إلى 16%، مقابل زيادة إنفاق كل منها على الميزانية.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي "ترامب" قد عرض اقتراحا على كوريا الجنوبية بشأن زيادة حصتها من تكاليف الدفاع، من شأنه أن يلحق الخسارة بالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في آن واحد معا.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مطالبة الولايات المتحدة سيول بزيادة حصتها من تكاليف الدفاع على مستوى 5 مليارات دولار، تعد إهانة غير مقبولة بالنسبة لكوريا الجنوبية.