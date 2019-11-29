تأكيد العثور على الحالة 34 من حمى الخنازير الأفريقية في كوريا

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أثبتت الاختبارات إصابة خنزير بري عُثر عليه نافقا بالقرب من الحدود بين الكوريتين، بمرض حمى الخنازير الأفريقية، وهو ما رفع من عدد حالات الإصابة المؤكدة في كوريا الجنوبية إلى 34 حالة.وصرح المعهد الوطني للبحوث البيئية بأن الخنزير النافق عُثر عليه بواسطة فريق مشترك من الصيادين العسكريين والمدنيين داخل خط السيطرة المدنية في مدينة "باجو" بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، يوم الجمعة الماضي.وأكد المعهد أن الاختبار الذي أجراه على الخنزير أظهر نتيجة إيجابية حول وجود فيروس حمى الخنازير الأفريقية الحيواني القاتل، يوم أمس الأحد، وأنه قد أبلغ السلطات المختصة بنتيجة الاختبار. وكان المعهد قد أكد أيضا، أول من أمس السبت، أنه قد تم العثور على خنزير بري آخر مصابًا بفيروس حمى الخنازير الأفريقية في منطقة "يون تشون" القريبة من "باجو". وبهذا، يكون عدد الحالات التي تم التأكيد على إصابتها بمرض حمى الخنازير الأفريقية قد وصل إلى 34 على مستوى البلاد، منها اثنتا عشرة حالة في مدينة "باجو" فقط، منذ أن تم اكتشاف المرض الحيواني القاتل لأول مرة يوم 17 سبتمبر الماضي. ويذكر أنه لا يوجد حاليا أي لقاح أو علاج معروف لمرض حمى الخنازير الأفريقية. وعلى الرغم من أن هذا المرض ليس ضارًا للإنسان، إلا أن معدل نفوق الخنازير المصابة به يبلغ حوالي 100%.