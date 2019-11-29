السلطات الفيتنامية تقبض على هاربين من كوريا الشمالية وتطردهم إلى الصين

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ذكر راديو صوت أمريكا أن السلطات الفيتنامية تمكنت من القبض على أكثر من 10 من الهاربين الكوريين الشماليين وقامت بطردهم إلى الصين.وأضاف المصدر ذاته أن الكوريين الشماليين الهاربين قد عبروا الحدود الفاصلة بين الصين وفيتنام، قبل أن تعتقلهم السلطات الفيتنامية يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي في منطقة قريبة من الحدود بين فيتنام ولاوس.وقال رئيس منظمة مدنية خاصة بالعدالة في الشمال في مكالمة هاتفية أجراها معه صوت أمريكا إن مجموعة الهاربين تتكون من 3 رجال و7 نساء.وقالت حكومة سيول إنها اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع إعادتهم إلى كوريا الشمالية قسرا حال علمها بالقبض على الكوريين الشماليين الهاربين، رافضة إيضاح التفاصيل المتعلقة بالهاربين، ضمانا لسلامتهم وأخذا في الاعتبار العلاقات الدبلوماسية مع الدول ذات الصلة.كما أوضحت أن وزارة الخارجية الكورية تجري حاليا مشاورات مع الدول المعنية، لضمان أمن وسلامة الكوريين الشماليين المعتقلين.