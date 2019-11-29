انخفاض الصادرات الكورية للشهر الثاني عشر على التوالي

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شهدت الصادرات الكورية انخفاضا للشهر الثاني عشر على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، بلغ حجم الصادرات الكورية 44.1 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي، بانخفاض قدره 14.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا تجاوز 10% للشهر السادس على التوالي منذ شهر يونيو الماضي.وبهذا، من المتوقع أن تشهد الصادرات الكورية انخفاضا بأكثر من 10% هذا العام، وذلك لأول مرة منذ عام 2009.وأرجع التقرير السبب في انخفاض الصادرات الكورية إلى تراجع صادرات أشباه الموصلات والمنتجات البيتروكيميائية والسفن، حيث شهدت قيمة صادرات أشباه الموصلات في شهر نوفمبر الماضي انخفاضا بنسبة 30.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن الصادرات الكورية للصين قد تراجعت بنسبة 12.2%، فيما تراجعت بنسبة 10.9% لليابان.أما حجم الواردات الكورية فبلغ 40.73 مليار دولار، مسجلا بذلك فائضا تجاريا للشهر الرابع والتسعين على التوالي.وتوقع التقرير أن تتمتع صادرات أشباه الموصلات والسفن بزيادة في الربع الأول من العام القادم.