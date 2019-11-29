النيابة تداهم مركز شرطة للتحقيق في مصرع محقق رئاسي سابق

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داهم وكلاء النيابة العامة مركزا للشرطة في سيول من أجل التحقيق في مقتل محقق رئاسي سابق كان متهما بالتورط في ادعاءات حول تدخل المكتب الرئاسي في الانتخابات البلدية التي جرت العام الماضي في مدينة "أولسان". وقام وكلاء النيابة التابعون لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية بتفتيش مكتب التحقيقات في مركز شرطة "صو تشو"، أمس الاثنين، حيث صادروا بعض المتعلقات التي تخص المسؤول الرئاسي السابق، خاصة هاتفه المحمول، من أجل معرفة السبب الذي دفعه إلى الانتحار.وفي المقابل، شككت الشرطة في هذه الخطوة التي وصفتها بأنها "نادر جدًا" من قبل المدعين العامين، وأعربت عن اعتقادها بأنه قد يكون لدى النيابة ما تخفيه عن الجمهور. ويذكر أنه قد عُثر على المحقق الرئاسي السابق ميتًا أول من أمس الأحد ، وسط التحقيقات التي يتم إجراؤها في الاتهامات الموجهة إليه، والتي تشمل قيام المكتب الرئاسي بتوجيه أوامر للشرطة بالتحقيق مع مساعدي رئيس بلدية مدينة "أولسان" آنذاك "كيم جي هيون"، في الفترة التي سبقت انتخابات عمدة المدينة في يونيو 2018. وقد برّأت النيابة مساعدي "كيم" من كل الاتهامات، ولكن بعد أن خسر "كيم" الانتخابات لصالح "سونغ تشول هو" الذي تربطه علاقة صداقة استمرت 30 عامًا مع الرئيس "مون جيه إين".