سفير اليابان الجديد لدى كوريا الجنوبية يصل إلى سيول اليوم

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من المنتظر أن يصل "كوجي توميتا" سفير اليابان الجديد لدى كوريا الجنوبية، إلى العاصمة سيول، اليوم الثلاثاء.وكان قد تم تعيين "توميتا" في وقت سابق من هذا العام ليحل محل "ياسوماسا ناغاميني"، كسفير لليابان لدى كوريا الجنوبية.ويذكر أن "توميتا" عمل في إدارة شؤون أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية اليابانية منذ عام 2009، ومن المعروف أنه خبير في الشؤون الدولية فيما يتعلق بالقضايا الأمريكية. كما عمل السفير الياباني الجديد أيضا في كوريا الجنوبية من قبل كوزير مفوض في السفارة اليابانية في أثناء إدارة الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "روه مو هيون".ومن المعروف أيضا أن "توميتا" البالغ من العمر 61 عامًا، هو زوج ابنة الروائي الياباني القومي الراحل "يوكيو ميشيما".