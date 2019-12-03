البرلمان يضيف مشروعات قوانين الإصلاح القضائي على المسار السريع

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تمت إضافة مجموعة من مشروعات قوانين الإصلاح القضائي على المسار السريع، المثيرة للجدل، إلى جدول الجلسة العامة للبرلمان الكوري، اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الجمود الحزبي وتهديدات من قبل الحزب المعارض الرئيسي.وتهدف مشروعات القوانين الأربعة إلى إنشاء هيئة تحقيقات خاصة للتحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين العموميين، وتوسيع حقوق التحقيقات المستقلة التي يتم إجراؤها بواسطة الشرطة.ويذكر أنه كان قد تمت إضافة مشروع قانون آخر مثير للجدل على المسار السريع بشأن إصلاح الانتخابات إلى جدول الجلسة العامة الأسبوع الماضي.وبذلك، يمكن الآن لرئيس البرلمان "مون هيه سانغ"، الذي قال في وقت سابق أنه يسعى للحصول على موافقة سريعة على مشروعات القوانين ذات المسار السريع، أن يطرح مشروعات القوانين للتصويت في أي وقت.