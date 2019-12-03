واشنطن تؤكد نمو القدرات العسكرية الكورية قبل محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

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قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون لشرق آسيا "ديفيد ستيلويل" إنه يوجد العديد من الفرص للمزيد من التعاون الأمريكي مع كوريا الجنوبية واليابان، حيث إن قدرات البلدين الحليفين للولايات المتحدة قد نمت "بشكل كبير" فى العقود الأخيرة.وجاءت هذه التعليقات في الوقت الذي تستعد فيه سيول وواشنطن لعقد الجولة الرابعة من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع، اليوم الثلاثاء. وفي منتدى استضافته مؤسسة "بروكينغز" البحثية الخاصة في واشنطن أمس الاثنين، أعرب "ستيلويل" عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة يمكنها أن تطلب من حلفائها تحمل أعباء أكبر من تكاليف الدفاع.وأشار "ستيلويل" إلى أنه قد خدم ست سنوات في الماضي في كوريا الجنوبية واليابان، وشهد كلا البلدين وهما ينموان لمواجهة التحديات كما نمت قدراتهما بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية. وأضاف أنه يرى فرصًا للمزيد من التعاون والقدرة على استخدام قدرات البلدين وكذلك قدرات الولايات المتحدة بطريقة تعاونية. وفيما يتعلق بقرار سيول الأخير حول التعليق المشروط لإنهاء اتفاقية تقاسم المعلومات العسكرية مع اليابان، قال "ستيلويل" إن واشنطن تراقب الموقف، وأنه من الجيد أن كلاً من سيول وطوكيو ترى أهمية تطوير العلاقات بينهما، وأن بلاده ستواصل دعم مثل هذه التطورات.