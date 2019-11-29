الاقتصاد الكوري ينمو بـ0,4% في الربع الثالث من العام الجاري

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نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0,4% في الربع الثالث من هذا العام، وهو ما يتوافق مع التقديرات السابقة للبنك المركزي الكوري.وكشف البنك المركزي عن هذه المعلومات في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، حيث اتضح أن هذه الأرقام متطابقة مع توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي التي كان قد أصدرها في أكتوبر.وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، توسع الاقتصاد الكوري بنسبة 2% في الربع الثالث من هذا العام. ونما الدخل القومي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 0,6% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بالمقارنة مع الثلاثة أشهر السابقة، وبنسبة 0,4% بالمقارنة بالفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي.وقال التقرير إن عامل انكماش إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس يمثل مدى التغيرات الشاملة في مستوى الأسعار في الاقتصاد، قد انخفض بنسبة 1,6% في الربع الثالث من هذا العام، ليسجل أقل مستوياته منذ 20 عامًا.