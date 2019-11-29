بومبيو يحذر من المخاطر الأمنية الناتجة عن شبكات الجيل الخامس الصينية

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كرر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" دعوات بلاده للدول الأوروبية للابتعاد عن شركات الاتصالات الصينية في بناء شبكات الجيل الخامس من الاتصالات، مشيرا إلى مخاطرها الأمنية. وطرح "بومبيو" هذه القضية في مقال افتتاحي نشرته مجلة "بوليتيكو يوروب" قبيل اجتماع وزراء الاتصالات بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، اليوم الثلاثاء. وحث وزير الخارجية الأمريكي المسؤولين الأوروبيين على وضع أهمية للأمن أولاً عندما يتعلق الأمر ببناء شبكات الجيل الخامس، مبررا ذلك بأن شركات تكنولوجيا الاتصالات الصينية الكبرى، مثل "هواوي" و"زد تي إي"، لا يمكن الوثوق بها، لأن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يمكن أن يستخدم التكنولوجيا "لسرقة المعلومات الخاصة أو الشخصية". وأضاف "بومبيو" في مقاله أن الشركات الأوربية مثل "إريكسون" و"نوكيا" تنتج معدات الجيل الخامس عالية الجودة وتنافسية الأسعار، وأيضا شركة "سام سونغ" الكورية الجنوبية. وأضاف أن هذه الشركات هي الجهات الفاعلة التجارية "الشرعية" التي تتنافس بشكل عادل وتتمركز في الدول الديمقراطية التي تلتزم بسيادة القانون، وبالتالي فإنها مسؤولة عن تصرفاتها. ويذكر أن الولايات المتحدة ظلت تحث حلفاءها والدول الشريكة لها على التوقف عن استخدام المنتجات التي تصنعها شركات الاتصالات الصينية، مشيرة إلى المخاطر الأمنية على شبكاتها اللاسلكية من الجيل الخامس.