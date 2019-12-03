ترامب يضغط على الناتو لتحمل عبء عسكري أكبر

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أوضح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه سيعمل من أجل تحمل الناتو لأعباء عسكرية أكبر.وكشف "ترامب" عن موقفه أمس الاثنين قبل مغادرته للمشاركة في قمة الناتو التي ستنعقد في لندن لمدة يومين.وقال "ترامب" إن الولايات المتحدة تدفع "أكثر من اللازم"، مضيفًا أن هذا ليس موقفًا عادلًا.وادعى أن الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" قال إن الولايات المتحدة مسؤولة عن الحصول على أكثر من 130 مليار دولار من الدول التي تحميها ولكنها لم تكن تدفع.وأضاف الأمريكي أن هذه الدول كانت مقصرة وأنه سيتحدث عن هذا الأمر في لندن.يأتي ذلك في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مفاوضات في واشنطن حول تقاسم تكاليف الدفاع، يومي الثلاثاء والأربعاء.