وزير الدفاع يأمل في التوصل إلى اتفاق ملائم للطرفين لتقاسم تكاليف الدفاع

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توقع وزير الدفاع الكوري "تشونغ كيونغ دو" أن تتوصل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى نتائج ملائمة للطرفين خلال محادثات تقاسم تكاليف الدفاع، مشددًا على أهمية التحالف بين سيول وواشنطن.جاء ذلك في مقال نشره الوزير بعنوان "وزير الدفاع الكوري متحدثًا عن التحالف العظيم بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، ونشرته مجلة أخبار الدفاع "Defense News" الأمريكية.وأكد الوزير "تشونغ" على مساهمة سيول في تحقيق المصالح الأمريكية اعتمادا على روح المنفعة المتبادلة، وبناءً على قدرتها الاقتصادية والدفاعية القوية.وأشاد وزير الدفاع ببناء كوريا الجنوبية لمعسكر "هامفريز" في مقاطعة كيونغ كي، وهي القاعدة الرئيسية للقوات الأمريكية في كوريا، قائلًا إن سيول ساهمت في توفير بيئة مستقرة للقوات الأمريكية.وأضاف الوزير قائلا إنه على الرغم من وجود بعض الأصوات التي تثير القلق بشأن التحالف والموقف الدفاعي المشترك، فإن التحالف بين البلدين لم يكن قطُّ أقوى من وضعه الآن.وأكد أن الحليفين سوف يتوصلان إلى نتائج ملائمة للطرفين في المحادثات على أساس الاحترام المتبادل، مضيفًا أنه سيتم تقاسم التكاليف بطريقة معقولة وعادلة.