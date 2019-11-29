سيول تعرب عن أسفها العميق لعدم وفاء اليابان بوعدها بشأن جزيرة هاشيما

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أعربت الحكومة الكورية عن "أسفها العميق" لعدم وفاء اليابان بتنفيذ تدابير المتابعة التي وعدت بها، عندما مُنحت 23 منشأة صناعية بما في ذلك جزيرة "هاشيما" مرتبة التراث العالمي لليونسكو في عام 2015.وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية إن اليابان وعدت بفتح مراكز إعلامية في سبعة من المواقع وقت تسجيلها.ويتعين على المراكز الإعلامية الاعتراف بوقوع أحداث العمل القسري في المنشآت السبعة، بما في ذلك جزيرة "هاشيما"، حيث تم تجنيد العمال الكوريين، وإحياء ذكرى الذين فقدوا حياتهم.وقال البيان إن حكومة طوكيو لم تشر إلى هذه الإجراءات المحددة في تقريرها المنشور على موقع اليونسكو أمس الاثنين.وفي تقريرها، قالت اليابان إن العمال الكوريين قدموا "الدعم" للنشاط الصناعي في جزيرة "هاشيما"، وأغفلت ذكر مصطلح "العمل القسري" في وصف حالة هؤلاء العمال.وذكر التقرير أيضًا أنه سيتم إنشاء مركز أبحاث في طوكيو بدلًا من مركز للمعلومات في "ناغازاكي" لإحياء ذكرى الذين عملوا في جزيرة "هاشيما"، التي تقع على بعد 18 كم من ميناء "ناغازاكي".ودعت وزارة الخارجية اليابانية إلى التنفيذ السريع لخطوات المتابعة التي تعهدت سابقًا بتنفيذها والحوار مع سيول حول الموضوع.