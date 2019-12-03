سون هيونغ مين يحرز لقب أفضل لاعب آسيوي للمرة الثالثة

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حصل المهاجم الكوري الجنوبي "سون هيونغ مين" اللاعب في نادي توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز على لقب أفضل لاعب كرة قدم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للمرة الثالثة.وقد أحرز اللاعب اللقب هذا العام عن أدائه المتميز في نادي توتنهام والمنتخب الكوري الجنوبي، كما حصل على اللقب في عامي 2015 و2017 أيضًا.وتغلب "سون" على اللاعب الإيراني "سردار عزمون" والياباني "ماكوتو هاسيبي"، لكنه لم يحضر حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في هونغ كونغ أمس الاثنين.وفي الوقت نفسه، حصل لاعب خط الوسط في المنتخب الكوري "لي كانغ إين" الذي قاد كوريا الجنوبية إلى المركز الثاني في كأس العالم تحت 20 سنة في يونيو على لقب أفضل لاعب ناشئ في الاتحاد الآسيوي.