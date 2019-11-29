ترامب يقول إنه سيستخدم القوة العسكرية مع كوريا الشمالية إذا لزم الأمر

Photo : YONHAP News

حذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من أن الولايات المتحدة قد تستخدم القوة العسكرية مع كوريا الشمالية إذا لزم الأمر، وحث بيونغ يانغ على الوفاء بالتزامها بنزع السلاح النووي.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "ترامب" خلال زيارته إلى بريطانيا لحضور قمة حلف الناتو، في مؤتمر صحفي عقده في السفارة الأمريكية فى لندن.ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، أكد "ترامب" أيضا على أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وقال إنه لولا علاقته بـ"كيم"، لكانت الولايات المتحدة في حرب حاليا مع كوريا الشمالية.ومع ذلك، أضاف "ترامب" أنه إذا كان على الولايات المتحدة استخدام قوتها العسكرية، فسوف تفعل ذلك، وحث الزعيم الكوري الشمالي على الوفاء بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة معه في العام الماضي.وفيما يتعلق بمحادثات تقاسم تكاليف الدفاع الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قال الرئيس الأمريكي إنه سيكون من العدل إذا دفعت كوريا الجنوبية أكثر.