ترامب يشكك في فائدة وجود القوات الأمريكية في كوريا

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الأمر متروك للمناقشة حول ما إذا كان الإبقاء على القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أمرا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات للصحفيين قبل اجتماعه مع رئيس حلف الناتو في العاصمة البريطانية لندن، أمس الثلاثاء.وردا على سؤال حول ما إذا كان من مصلحة الأمن القومي لبلاده وجود قوات أمريكية في شبه الجزيرة الكورية، قال "ترامب" إنه هذا الأمر "يمكن مناقشته"، وأنه يمكن أن يذهب "في الاتجاهين، وأن يجعل الحجج في الاتجاهين". وأضاف "ترامب" أنه إذا كانت القوات الأمريكية ستتمركز في كوريا الجنوبية، فعلى سيول أن تتحمل أعباء أكثر بشكل عادل.كما ادعى "ترامب" أنه تمكن من الحصول على 500 مليون دولار إضافية من كوريا الجنوبية في العام الماضي من أجل توفير "الحماية الأمريكية"، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تريد الآن التزامات إضافية.وجاءت تصريحات "ترامب" في الوقت الذي بدأ فيه البلدان الحليفان الجولة الرابعة من مفاوضات تقاسم تكلفة الدفاع، في واشنطن، أمس الثلاثاء.