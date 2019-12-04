وزير الخارجية الصيني يزور كوريا اليوم

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من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بزيارة إلى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، من أجل إجراء محادثات مع نظيرته الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا".وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في سيول بأن وزير الخارجية الصيني سيقوم بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية يوميْ الأربعاء والخميس بدعوة من الوزيرة "كانغ". وسوف يتناول المسؤولان العشاء بعد إجراء محادثات في فترة المساء.وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها "وانغ" إلى سيول منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث كانت آخر مرة زار فيها سيول في مارس من عام 2015 لحضور اجتماع وزراء الخارجية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان.ومن المتوقع أن يقوم الوزيران بتنسيق جدول أعمال القمة الثلاثية المرتقبة بين سيول وبكين وطوكيو، التي ستعقد في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن المتوقع أيضا أن يناقش الجانبان الزيارة المحتملة للرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا. وبالإضافة إلى ذلك، سيناقش وزيرا خارجية البلدين عددا من القضايا الدبلوماسية المعلقة بين سيول وبكين، وكذلك القضية النووية لكوريا الشمالية. وسوف يقوم وزير الخارجية الصيني بزيارة إلى الرئيس "مون جيه إين" في مكتبه غدا الخميس.