سيول تؤكد أن المحادثات مع واشنطن حول تقاسم تكلفة الدفاع تسير جيدا

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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، الجولة الرابعة من المفاوضات الخاصة بتقاسم تكاليف وجود القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، والتي ستسمر لمدة يومين. وقال "جونغ أون بو" كبير المفاوضين الكوريين في تلك المحادثات، في تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد إجراء جولة من المفاوضات في الصباح في وزارة الخارجية الأمريكية، إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في هذا الشأن لم ترد على الإطلاق في المناقشات بين الجانبين، وأن المحادثات تسير على ما يرام.وكان "ترامب قد صرح قبيل ساعات فقط من بدء المحادثات، بأن فائدة وجود القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، أمر قابل للنقاش. ويقول المراقبون إن هذه التصريحات تشير إلى أن "ترامب" قد يفكر في تخفيض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في شبه الجزيرة إذا لم تتم المفاوضات بالطريقة التي يريدها "ترامب". وقد شدد "ترامب" في تصريحاته أيضا على أنه ينبغي على كوريا الجنوبية أن "تتحمل أعباء أكثر لتحقيق العدل".وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة طلبت من كوريا الجنوبية دفع حوالي خمسة مليارات دولار سنويا للإبقاء على القوات الأمريكية، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ما تدفعه سيول حاليا.