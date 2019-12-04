وزير التجارة الأمريكي يقول إنه لم يتم استبعاد التعريفات الجمركية على السيارات

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قال وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" إن إدارة "ترامب" لم تستبعد فرض تعريفة على السيارات المستوردة.جاء ذلك في حديث أدلى به لوكالة "رويترز" للأنباء في نيويورك، حيث أوضح "روس" أن الولايات المتحدة ظلت تجري مفاوضات مع شركات إنتاج السيارات كل على حدة، ومن ثم حصلت على "بعض الفوائد الجيدة" من ذلك.وأضاف "روس" أنه ليس من المؤكد ما إذا كان سيتم أو لن يتم فرض التعريفات الجمركية.ويذكر أن الولايات المتحدة كانت قد خططت في شهر مايو الماضي لفرض تعريفة بنسبة 25% على السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية واليابان والاتحاد الأوربي، لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أرجأ فرض هذه التعريفات لمدة ستة أشهر. وبعد مضي هذه الفترة يوم 13 نوفمبر، لم تعلن إدارة "ترامب" حتى الآن عن فرض أي تعريفات جديدة.