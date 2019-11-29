الزعيم الكوري الشمالي يتجول بحصانه في جبل

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قام الزعيم الكوري الشمالي"كيم جونغ أون" بجولة في جبل "بايكدو" راكبا جواده العسكري رفقة عدد من كبار المسؤولين العسكريين وذلك بعد مرور49 يوما فقط من زيارته الجبل ممتطيا حصانه.وأفادت الوكالة الكورية الشمالية للأنباء اليوم الأربعاء بأن الزعيم "كيم" تجول في الجبل الذي يرمز إلى بدء الثورة الشيوعية، مضيفة أنه تجول في بعض الآثار المنتشرة في الجبل والتي ترمز للثورة.وكان برفقة الزعيم الكوري الشمالي خلال جولته التفقدية "تشيه ريونغ هيه" نائب الرئيس لمجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين في حزب العمال بالإضافة إلى "بارك جونغ تشون" رئيس هيئة الأركان المشتركة وغيره من كبار المسؤولين العسكريين.وقال الزعيم الكوري الشمالي، إن الجبل يحفزه كلما زاره على الكفاح وعلى سلوك إدارة جديدة للثورة، مؤكدا ضرورة نقل تقاليد ثورة "بايكدو" التي رفعت كرامة وعزة الوطن إلى الجيل الجديد من الكوريين الشماليين.والجدير بالذكر أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي للجبل تأتي بعد مرور 49 يوما من تسلقه الجبل على ظهر حصان يوم 16 من شهر أكتوبر الماضي.ويقال إن الزعيم "كيم" قد دأب على زيارة الجبل الرمزي قبل اتخاذ قرارات هامة كلما واجه منعطفات سياسية ودبلوماسية مهمة.