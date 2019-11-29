إعادة حبس الرئيسة السابقة

Photo : YONHAP News

أعيد حبس الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" أمس الثلاثاء في سجن "سيول" بعد أن كانت قد دخلت مستشفى"مريم" بسيول، لتلقي العلاج من آلام حادة على أحد عاتقيها.ويذكر أن الرئيسة السابقة ظلت تقيم في المستشفى لمدة 78 يوما بعد خضوعها لعملية جراحية على مستوى عاتقها يوم 16 من شهر سبتمبر الماضي.وصرحت وزارة العدل بأنه تقرر إعادة حبسها، بناء على رأي الطبيب المسؤول عن علاجها والذي أكد تحسن صحتها بعد العملية.وسبق للوزارة أن سمحت للرئيسة السابقة التي أصيبت بتمزق عضلي في مفصل العاتق بإدخالها المستشفى لإجراء العملية الجراحية، وظلت تتلقى علاجا تأهيليا بالمستشفى حيث أقامت هناك.والجدير بالذكر أن المحكمة العليا أصدرت حكما بالسجن لمدة عامين بحق الرئيسة "بارك" بتهمة تدخلها في اختيار المرشحين للنواب عن حزب "سيه نوري" القديم. كما أصدرت محكمة الاستئناف حكما آخر بالسجن لمدة 25 عاما في حقها، بتهمة التلاعب بالشؤون الوطنية.وقد تجمع عدد من مؤيديها أمام السجن، فور نشر خبر إعادة حبسها.وبالرغم من الأمل الذي يحدو مؤيدي الرئيسة السابقة بمنحها عفوا في مطلع العام القادم. إلا أن منحها عفوا خاصا يبقى مستبعدا نظرا لخضوعها لمحاكمات أخرى حسب توقعات الدائرة القضائية.