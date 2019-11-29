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قرر "لي سيه دول" الحاصل على المرتبة التاسعة في لعبة "الشطرنج التقليدي" خوض آخر مباراة له أمام "هاندول" منافسه في الذكاء الصناعي الكوري، التابع لشركة "إن إيتش إن" قبل تقاعده من اللعبة.وصرحت "إن إيتش إن" بأنها ستشارك باعتبارها الشركة المنظمة لبطولة كأس"بودي فراند" التي ستقام بدءا من يوم 18 من هذا الشهر وعلى مدار 3 أيام، بمناسبة تقاعد "لي" بحيث ستقدم نظام الذكاء الصناعي"هاندول" الذي طورته بنفسها، منافسا للعب أمام "لي".ومن المتوقع أن تقام 3 مباريات بين الطرفين اثنتان منها في سيول يومي 18 و19 من هذا الشهر بينما ستقام المباراة الثالثة في منطقة "شين آن" بمقاطعة جنوب تشولا مسقط رأس "لي".وتجدر الإشارة إلى أن "هاندول" نظام الذكاء الصناعي المتخصص في الشطرنج التقليدي أنتجته شركة "إن إيتش إن" في شهر ديسمبر من عام 2017 اعتمادا على البيانات الضخمة المتراكمة بواسطة برمجية "الشطرنج "منذ عام 1999.وفي شهر أغسطس الماضي، شارك "هاندول" لأول مرة في مسابقة دولية لشطرنج الذكاء الصناعي بحيث احتل المركز الثالث.