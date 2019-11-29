النيابة العامة تداهم المكتب الرئاسي

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تقوم النيابة العامة بالتحقيق في شبهة تعليق المكتب الرئاسي عملية تفتيش نائب عمدة بوسان السابق "يو جيه سو"، وتجري منذ صباح اليوم الأربعاء حملة مداهمة للمكتب الرئاسي.وصرحت النيابة العامة في شرق سيول بأنها بدأت عملية مداهمة للمكتب في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم.ويرجح أن الهدف من العملية، الحصول على البيانات الداخلية للمكتب الرئاسي والمتعلقة بشبهة توقف المكتب عن أعمال التفتيش.والجدير بالذكر عدم حصول أي تشاور مسبق بين المكتب الرئاسي والنيابة العامة بشأن عملية المداهمة.وصرحت النيابة بأنها ستحصل على بيانات ضرورية عن طريق التسليم الطوعي عبر التشاور، على اعتبار أن مقر الرئاسة يمثل أحد أهم المنشآت الأمنية الوطنية.ويبدو أن عملية المداهمة قد وقعت بعد الاستظهار بمذكرة في الشأن إلى المسؤولين بمقر الرئاسة قبل الحصول على البيانات ذات الصلة.ومن بين الأماكن التي شملتها عملية المداهمة، مكتب فريق التفتيش الخاص بمكتب مساعد الرئاسة للشؤون المدنية.وتخطط النيابة العامة للحصول على بيانات تفتيش مقر الرئاسة التي خضع لها "يو" والتي تم إعدادها في عام 2017.