موجة باردة تضرب كوريا الجنوبية

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من المتوقع أن يكون اليوم الخميس أبرد يوم في الموسم حتى الآن.وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن منطقة الضغط العالي الباردة والجافة القادمة من شمال الصين تتحرك في الاتجاه الجنوبي الشرقي، وسوف يؤثر هذا على كوريا الجنوبية حتى الجمعة.وأضافت أن درجات الحرارة الدنيا في معظم أنحاء البلاد سوف تنخفض لما دون الصفر اليوم الخميس، وستظل دون درجة التجمد حتى في فترة ما بعد الظهر.وفي سيول، يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ناقص 5 درجات مئوية في الصباح مع وجود رياح باردة لتنخفض إلى ناقص 8 درجات مئوية.وسوف تصدر إدارة الأرصاد تحذيرات من الموجة الباردة في بعض مناطق مقاطعة كيونغي، بالإضافة إلى المناطق الشمالية والوسطى في "كانغ وون".وهناك احتمال أن تظل التحذيرات سارية المفعول حتى يوم الجمعة.