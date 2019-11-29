سيول وبكين تتفقان على ضرورة تطبيع العلاقات

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اتفق وزيرا خارجية سيول وبكين على ضرورة "التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية"، بعد الخلاف الدبلوماسي بين البلدين بسبب نشر نظام ثاد الدفاعي الأمريكي المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية.ووفقًا لوزارة الخارجية في سيول، فقد توصلت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" ونظيرها الصيني "وانغ يي" إلى الاتفاق خلال المحادثات التي جمعتهما في سيول أمس الأربعاء.وقالت الوزارة إن الوزيرين تحدثا لأكثر من ساعتين حول القضايا المعلقة بين البلدين وكذلك القضايا الإقليمية والعالمية.وقد اتفقت "كانغ" و"وانغ" على عقد حوار استراتيجي على مستوى نواب الوزراء حول التبادلات بين الأفراد في المستقبل القريب.كما ناقش المسؤولان أيضًا الزيارة المحتملة إلى كوريا الجنوبية من قبل الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، وعقد قمة بينه وبين الرئيس "مون جيه إين".وردًا على سؤال حول تلك الزيارة، قال "وانغ" للصحفيين" إن البلدين سيعززان التبادلات رفيعة المستوى، مضيفًا أنهما سيواصلان المناقشات ذات الصلة من خلال القنوات المناسبة.