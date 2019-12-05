كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تواصلان محادثات التكاليف الدفاعية

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واصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجولة الرابعة من مفاوضات تقاسم التكاليف الدفاعية في واشنطن أمس الأربعاء.واجتمع "جيونغ إيون بو" كبير المفاوضين الكوريين مع نظيره الكوري "جيمس ديهارت" في اليوم الثاني من الحوار الذي يستغرق يومين، حيث بدأ المسؤولان المحادثات في الصباح واستمرت لما بعد الغذاء.وقد التقى المسؤولان في وزارة الخارجية الأمريكية قبل يوم من ذلك.ولم يتم الكشف عن تفاصيل المفاوضات، لكن الولايات المتحدة طلبت في الجولات السابقة من كوريا الجنوبية دفع حوالي 5 مليارات دولار لتغطية تكاليف القوات الأمريكية في العام المقبل، أي نحو خمسة أضعاف حصة سيول حاليًا.