7.83 مليار دولار حجم الفائض في ميزان المدفوعات الدولي لكوريا في أكتوبر

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بلغ حجم الفائض الذي سجلته كوريا الجنوبية في ميزان المدفوعات الدولي، 7.83 مليار دولار في شهر أكتوبر الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام، وفق إحصائية مؤقتة صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس.وأشارت الأحصائية إلى أن حجم الصادرات الكورية بلغ 49.12 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض قدره 14.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم الواردات 41.09 مليار دولار، بانخفاض نسبته 12.5%.وشهد حجم الفائض في ميزان المدفوعات الدولي زيادة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام باستثناء شهر أبريل، حيث بلغ إجمالي حجم الفائض خلال هذه الفترة 49.67 مليار دولار.وقال البنك المركزي إن حجم الفائض التجاري للبلاد خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغ 8.03 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.49 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة تراجع أسعار أشباه الموصلات والمنتجات البيتروكيميائية.وتوقع مسؤول في البنك تحقيق فائض في ميزان المدفوعات الدولي لهذا العام، يقدر بسبعة وخمسين ملياردولار.