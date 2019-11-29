مكتب الرئاسة يعبر عن حيرته وإنزعاجه من عملية المداهمة

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قامت النيابة العامة التي تجري حاليا تحقيقا في شبهة توقف المكتب الرئاسي عن تفتيش نائب عمدة بوسان "يو جيه سو" بمداهمة المكتب يوم أمس الأربعاء، وسط رد فعل اتسم بالحيرة من جانب المكتب الرئاسي الذي تعرض قبل عام لعملية مماثلة.وعبر المكتب الرئاسي عن إنزعاجه من عملية المداهمة التي أتت بعد يوم واحد من إرسال المكتب تحذيرا للنيابة العامة من أنها بصدد تسريب معلومات غير صحيحة.وقال الناطق باسم مقر الرئاسة إن البيانات التي طلبتها منه النيابة العامة لم تختلف عن تلك التي طلبتها العام الماضي بشأن حادث "كيم تيه أوو"، مضيفا أنه أبدى تعاونا صادقا مع النيابة من خلال تقديم البيانات المطلوبة مثلما كان عليه الأمر في العام الماضي.وأعرب في الوقت ذاته عن استيائه من تكرار عمليات المداهمة لمقر الرئاسة اعتمادا على تصريحات المبلغ "كيم" المتهم بالفساد.وأعرب مقر الرئاسة من جهة أخرى عن موقفه الواضح من حادث نائب العمدة "يو"، وقال إن مكتب مساعد الشؤون المدنية للرئاسة اتخذ قرارا بإقالة "يو" من منصبه اعتمادا على الحقائق المُبيّنة في حدود عمليات التفتيش التي لا تمنحه سلطة التحقيق.وأشار إلى أن المكتب لم يستطع الكشف بشكل كامل عن الفساد الذي شاب أعمال "يو" بسبب عدم امتلاكه حق التحقيق. ولهذا فإن خضوع المكتب الرئاسي لتحقيق النيابة العامة في شبهة إغلاق التفتيش، يعتبر إجراء غير معقول.وتتجه الصراعات بين مقر الرئاسة والنيابة العامة إلى التصعيد في ظل منطق الصدام الذي نجم عن التحقيق الصارم من جانب النيابة العامة من جهة، والشرح الفعال من قبل مقر الرئاسة من جهة أخرى.