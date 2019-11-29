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فازت فرقة "بي تي إس" بأربع جوائز كبيرة في فئات "فنان السنة" و"أغنية السنة" و"ألبوم السنة" و"أيقونة السنة العالمية" في حفل جوائز "ماما 2019" الذي أقيم أمس الأربعاء الموافق ليوم الرابع من ديسمبر في مدينة ناغويا باليابان.كما تمكنت الفرقة من الفوز بخمس جوائز أخرى في فئات "أفضل فرقة شبابية" و"فنان شبابي مفضل" و"اختيار المعجبين العالميين" و"أفضل فرقة شبابية من حيث أداء الرقص" و"أفضل فيديو موسيقي".وبذلك، تكون فرقة "بي تي إس" قد حطمت رقما قياسيا كانت قد سجلته فرقة "إكسو" من حيث عدد الجوائز الكبرى التي حصدتها في حفل "ماما"، حيث استطاعت "بي تي إس" الحصول على تسع جوائز كبرى، فيما فازت "إكسو" بست جوائز فقط .أما فرقة "توايس" النسائية الكورية فقد أحرزت على أربع جوائز في هذا الحفل ضمن فئات "أفضل فرقة نسائية" و"فنانة نسائية مفضلة" و"أفضل فرقة نسائية من حيث أداء الرقص" و"اختيار المعجبين العالميين".وحصلت كل من فرقة "إتزي" النسائية وفرقة "تومورو باي توغيذر" الشبابية، على جائزة "الفنان الجديد".