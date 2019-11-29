إعادة انتخاب

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نجح "ليم كي تيك" الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في إعادة توليه المنصب من جديد.وصرحت الحكومة الكورية بأن الأمين العام "ليم" اُنتخب مجددا في الدورة الحادية والثلاثين للمنظمة الدولية، في ظل تأييد جميع الدول الأعضاء المائة والأربع والسبعبن.ومن المتوقع أن يتولى "ليم" رئاسة المنظمة الدولية حتى عام 2023، لفترة تمتد لثماني سنوات منذ أن شغل المنصب لأول مرة عام 2016، ليصبح بذلك أول كوري يحقق إنجازا من هذا النوع.وقالت حكومة سيول إن " ليم" فاز بتقدير عال، من خلال بذله جهودا حثيثة لحماية الملاحة البحرية وبيئة المحيطات بما فيها اعتماد الخطة الإستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية للفترة المتراوحة بين عامي 2018 و2023 والتي تؤكد على أهمية الملاحة البحرية الذكية والصديقة للبيئة.وبهذه المناسبة تخطط الحكومة الكورية لإعادة ترتيب نظام التعامل مع القيود الدولية في مجال أمن الملاحة الدولية وحماية بيئة المحيطات. كما ستعمل على تعزيز نظام التعاون بين الدوائر الصناعية والأكاديمية والحكومية في مجالي الملاحة البحرية وبناء السفن.علاوة على ذلك، تنوي الحكومة قيادة عملية التوحيد الدولي من خلال تنمية الخبراء ذوي الكفاءة الدولية العالية، كما تسعى إلى احتلال الصدارة في مجال الصناعات الجديدة المعنية والناتجة عن القيود الدولية.