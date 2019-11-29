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من المقرر أن يتم إبرام عقد خاص بمشروع تطوير نظام الأسلحة الموجهة طويلة المدى أرض أرض أو ما يصطلح على تسميته ب"إل - سام L-SAM" في غضون هذا الشهر، من أجل الدفاع عن المرافق الرئيسية، في مواجهة الصواريخ البالستية للشمال.وصرحت هيئة برنامج الاقتناء الدفاعي بأنها عقدت الاجتماع المائة والرابع والعشرين للجنة تنفيذ الاقتناء الدفاعي تحت رئاسة وزير الدفاع "تشونغ كيونغ دو" أمس الأربعاء حيث وافقت على الخطة الإطارية لتنمية نظام "إل- سام".ومن المتوقع أن يبرم معهد علوم الدفاع الذي يشرف على هذا المشروع العقد مع شركة مختارة في غضون هذا الشهر.وتتعلق الصفقة بنظام صاروخي مخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية التي يمكن أن تطلقها كوريا شمالية على ارتفاعات تتراوح بين 50 أو 60 كيلومترا، وسط توقعات باستكمال المشروع عام 2024 كحد أقصى، باعتمادات تقدر بنحو 970 مليار وون.