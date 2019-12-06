وزير الصحة يدافع عن الطفل المتهم بالعنف الجنسي

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رفض وزير الصحة والرعاية "بارك نيونغ هو" استخدام مصطلح "العنف الجنسي"، في الإشارة إلى الحادثة التي وقعت مؤخرًا بين أطفال ذكور وإناث في مركز لرعاية الأطفال في "سيونغ نام".وفي لقائه مع الصحفيين أمس الخميس، أكد "بارك" أنه من غير المناسب وصف حادثة تتعلق بأطفال دون السادسة من العمر بأنها عنف جنسي.وقال إن المصطلح يستخدم في حوادث البالغين، وإن استخدامه في هذا السياق يحرم السلطات المعنية من إرادتها لحماية الأطفال المتورطين في الواقعة.وقال إن الطفلين المشار إليهما ليسا من الجناة أو الضحايا، وأكد أن وزارته تعطي الأولوية لحماية الأطفال وصياغة تدابير للحد من أي صدمة نفسية قد يواجهونها.واقترح "بارك" استخدام مصطلح "الانحراف الجنسي" كمصطلح أوسع لوصف الحادث، وقال إنه يذكر الحكومة بغياب تدابير حماية الأطفال إلى حد كبير من تلك الأفعال.وقال إن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد دليل للآباء أو القائمين على رعاية المؤسسات لتوضيح كيفية التعامل مع هذا السلوك لدى الأطفال الصغار.