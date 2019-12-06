كوريا تبدأ في نشر بالونات دون طيار لرصد انبعاثات الغبار الناعم

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بدأت الحكومة الكورية الجنوبية في استبدال الطائرات بدون طيار ببالونات أكبر حجمًا وأكثر تقدُّمًا، من أجل تحقيق مراقبة أكثر فعالية لانبعاثات الغبار الناعم من المواقع الصناعية.وقالت وزارة البيئة أمس الخميس إنها اشترت مؤخرًا مركبتين جويتين بدون طيار، مزودتين بمقاييس للانبعاثات وكاميرات للمراقبة، وحلقت بها فوق المجمع الصناعي الوطني في أسان بمقاطعة جنوب "تشانغ تشيونغ" لمدة 3 أيام.ويبلغ طول كل مركبة 11 مترًا، وعرضها 4.5 أمتار، لكنها تزن 30 كغم فقط.كما يمكنها الطيران لمدة تصل إلى أربع ساعات ولمسافة تصل إلى 140 كم، مقارنة بالطائرات بدون طيار التي كانت تستخدم سابقًا والتي كانت تطير لمدة ومسافة أقل بكثير.