مون يدعو إلى التغلب على النزعة الحمائية التجارية

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن كوريا الجنوبية تواجه تحديًا جديدًا، يتمثل في أن تصبح رائدة في الثورة الصناعية الرابعة، وأن تتغلب على الموجات العالية من الحمائية التجارية.وفي كلمته التي ألقاها في مراسم أمس الخميس بمناسبة اليوم الوطني الخامس والستين للتجارة، أكَّد "مون" على ضرورة الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعات المحلية الرئيسية، مع تأمين محرك جديد للتصدير.وقال إن صادرات الدول العشر الأولى المصدرة قد انخفضت بسبب تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن كوريا الجنوبية سجلت تريليون دولار في حجم التجارة للعام الثالث على التوالي، وحققت فائضًا تجاريًّا للعام الحادي عشر على التوالي.وأشار الرئيس "مون" إلى أن أساسات الاقتصاد الكوري الجنوبي ما زالت قوية.وقال أيضًا إن رجال الأعمال والعلماء والمهندسين والشعب الكوري الجنوبي متحدون في محاربة القيود اليابانية المفروضة على الصادرات إلى كوريا الجنوبية، وحققوا الإنتاج المحلي للمواد والأجزاء والمعدات، ونوَّعوا قنوات الاستيراد الخاصة بهم.وأضاف أن كوريا الجنوبية حولت القيود اليابانية إلى فرصة لزيادة القدرة التنافسية الصناعية.