القائد السابق للقوات الأمريكية في كوريا يؤكد أهمية التحالف

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أكد القائد السابق للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية على أهمية التحالف بين البلدين أمس الخميس، قائلًا إن الولايات المتحدة يجب ألا تتخلى عن التحالف مقابل حفنة من الدولارات.وأدلى قائد القوات الجوية الأمريكية السابق "والتر شارب" بهذه التصريحات خلال منتدى استضافه المعهد الكوري الاقتصادي في واشنطن حول تقاسم تكاليف الدفاع بين الحليفين.وقال "شارب" إن كوريا الجنوبية تحتل المركز الأول في العالم فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث تنفق ما بين 2.7 إلى 2.8% على النفقات العسكرية، وقال إن تلك النسبة أكبر من أي حليف آخر للولايات المتحدة.وقال أيضًا إنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إجراء تقييم صحيح لقيمة تحالفها مع كوريا الجنوبية، فيجب أن يشمل التقييم مساهمة سيول في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العراق وأفغانستان.وانتقد "شارب" مطالب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المفرطة من الحلفاء، وشدد على أنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تتخلى عن حلفائها مقابل حفنة من الدولارات، وأن الحلف نفسه يجب أن يكون هو أول شيء يتم النظر في شأنه.تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تواصل فيه كل من سيول وواشنطن التفاوض بشأن تقاسم التكاليف الدفاعية، لتغطية نفقات 28 ألف جندي أمريكي متمركزين في كوريا الجنوبية.