درجات الحرارة تنخفض دون الصفر مع الموجة الباردة التي تجتاح البلاد

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تجتاح البلاد أكثر الموجات الباردة شدة حتى الآن، مع إصدار التنبيهات بشأن الطقس البارد في المناطق الوسطى والجنوبية.ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية فقد انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر صباح الجمعة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، حيث انخفضت بمقدار 9 درجات مئوية عن اليوم السابق.وسجلت درجات الحرارة في سيول -10 درجة مئوية، و-11 في "تشان تشون"، و-8.3 درجة في "ديه جيون" صباح اليوم.ومن المتوقع أن تشهد مناطق "كوانغ جو" و"ديهغو" و"بوسان" في الجزء الجنوبي من البلاد درجات حرارة أدنى من الصفر، لتصل إلى -8 درجة مئوية.ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما بين درجة الصفر المئوية و7 درجات مئوية في وقت لاحق من اليوم.