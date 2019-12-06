بيونغ يانغ: تصريحات ترامب تمثل تحديًا خطيرًا لاستفزاز كوريا الشمالية

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قالت مسؤولة كورية شمالية رفيعة المستوى أمس الخميس إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن استخدام القوة العسكرية والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ستمثل "تحديًا خطيرًا للغاية" إذا لم يكن قد أدلى بها عن طريق الخطأ.جاء هذا في بيان أصدرته نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي" ونشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية.ويأتي البيان بعد أيام من إشارة "ترامب" إلى استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إذا لزم الأمر، وإعادة استخدامه للقب "رجل الصواريخ" في الإشارة إلى "كيم".وقالت "تشيه" إنه سيكون من حسن الحظ أن تكون تصريحات "ترامب" مجرد "انزلاقة لسان عفوية"، لكن الأمر سيختلف إذا كانت تمثل استفزازًا مخططًا لكوريا الشمالية.وقالت إن كوريا الشمالية سوف ترد بلغة صعبة إذا كرر "ترامب" عبارات مماثلة وأظهر أنه يتعمد استفزاز الشمال.وقالت إنه إذا تم استخدام أي لغة أو تعبيرات تؤجج أجواء المواجهة مرة أخرى فيجب تشخيص ذلك بأنه انتكاسة "للمختل عقليًّا"، في إشارة للمصطلح الذي أطلقه "كيم" على "ترامب" أثناء الحرب الكلامية بينهما في عام 2017.وتأتي تصريحات "تشيه" بعد يوم من انتقاد كبير مسؤولي الجيش الكوري الشمالي "بارك جونغ تشون" للتصريحات الأمريكية، قائلًا إن بيونغ يانغ ستتخذ "إجراءات فورية على أي مستوى" إذا استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية.