كوريا الجنوبية تؤكد الإصابة رقم 38 لحمى الخنازير الأفريقية

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تم العثور على خنزير بري نافق بالقرب من الحدود بين الكوريتين، وأظهرت الاختبارات نتيجة إيجابية لإصابته بحمى الخنازير الأفريقية، مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في كوريا الجنوبية إلى 38 حالة حتى الآن.وقال المعهد القومي للبحوث البيئية أمس الخميس إن فريقًا مشتركًا من الجنود والمسؤولين الحكوميين عثر على الخنزير النافق يوم الأربعاء داخل خط السيطرة المدنية في باجو بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.وأكد المعهد أن الاختبارات أظهرت نتيجة إيجابية للفيروس المسبب للمرض الحيواني القاتل، وقد تم إبلاغ السلطات المختصة.وبذلك تأكدت الإصابة رقم 38 على مستوى البلاد، والإصابة رقم 15 في باجو، منذ الكشف عن أول إصابة في 17 من سبتمبر.